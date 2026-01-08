Haberler

Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avında av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski milli sporcu Sabri Kılıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.50 sıralarında Hasan Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç'ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı. Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sabri Kılıç'ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı