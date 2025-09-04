Haberler

Domuz Avında Kazara Arkadaşını Öldüren Genç Gözaltında

Adana'nın Aladağ ilçesinde, domuz avı sırasında kazara arkadaşını av tüfeğiyle vuran 17 yaşındaki H.M. gözaltına alındı. Olayda yaralanan Barış Şahin hastaneye kaldırıldı ancak hayata tutunamadı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, domuz avı için çıktıkları ormanda av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Barış Şahin (17) ile arkadaşı H.M. (17) dün akşam saatlerinde domuz avı için Uzunkuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Bir çiftlikte çobanlık yaptığı öğrenilen H.M, av sırasında kazara arkadaşı Şahin'e av tüfeğiyle ateş etti.

Şahin'in yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek isteyen H.M, telefonunun çekmemesi nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine H.M, yoldan geçen bir otomobil sürücüsünden yardım istedi.

Otomobille Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
