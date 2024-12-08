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Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti

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Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan eski muhar Mahmut Alkaya, ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Mahmut Alkaya (47) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Alkaya'nın cenazesinin, işlemlerinin ardından Zara ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti

DOMUZ AVINDA AYI SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Alkaya, dün bir arkadaşı ile köy yakınlarında çıktığı domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ambulans helikopterle Sivas'a getirilmişti.

Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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