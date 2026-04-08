Haberler

Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Santo Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verildi. Ülke genelinde hayat olumsuz etkilendi, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Santo Domingo'nun kuzeybatısındaki San Jose de Ocoa eyaletinde nehirlerin taşması sonucu 20'den fazla yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hükümet bazı kamu çalışanlarının uzaktan çalışmasına karar verirken okullarda eğitime ara verildi.

Yetkililer sel ve olası heyelan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Sivil savunma ekipleri en az 10 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ederken başkentte kanalizasyon kanalına düşerek mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı.

Pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların çarşamba gecesi itibarıyla yavaşlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler