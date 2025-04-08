Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı
Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler burada engelli doğuyor

Dominik Cumhuriyeti'nde Gece Kulübü Çöktü: 15 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası devam eden kurtarma operasyonlarında daha fazla kişinin kurtarılması umuluyor.

- Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü

SANTO DOMINGO - Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir gece kulübünün çatısı sabaha karşı çöktü. Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Juan Manuel Mendez yaptığı açıklamada, "Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altındaki çok daha fazla insanın hayatta olduğunu umuyoruz" dedi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine ulaşan ekiplerin kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.