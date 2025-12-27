Haberler

Kütahya'da kar yağışı

Kütahya'da kar yağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaların, heyelanlı bölgede yaşandığı belirtildi.

DOMANİÇ'TEKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Domaniç-İnegöl kara yolu heyelanlı bölgede; kar nedeniyle aynı noktada iki ayrı trafik kazası yaşandı. Domaniç çevre yolunda iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler

Takımını tek başına ipten aldı! Premier Lig'de lider değişti
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş

Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş