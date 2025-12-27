Kütahya'da kar yağışı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaların, heyelanlı bölgede yaşandığı belirtildi.
DOMANİÇ'TEKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Domaniç-İnegöl kara yolu heyelanlı bölgede; kar nedeniyle aynı noktada iki ayrı trafik kazası yaşandı. Domaniç çevre yolunda iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),