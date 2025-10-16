Haberler

Domaniç'te Yangın: Evin Odunluğu Yangında Küle Döndü

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında traktör ve motosiklet yanarken evin bir bölümü zarar gördü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Diğer evlere sıçraması engellenen yangında odunluğun yanı sıra traktör ve motosiklet küle dönerken, ev kısmen zarar gördü.

Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın daha sonra evin bir bölümü ile kapının önündeki traktör ve motosiklete sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında odunluğun yanı sıra evin bir bölümü zarar görürken, traktör ve motosiklet küle döndü. Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
