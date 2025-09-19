Haberler

Domaniç'te Traktör-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Domaniç'te Traktör-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

G.A. (44) yönetimindeki 43 EB 509 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Çokköy mevkisinde B.S. (78) idaresindeki 43 YC 268 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
