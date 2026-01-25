Haberler

Domaniç Dağları'nda Kocayayla Sucuk Festivali yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali, yüzlerce katılımcıyla gerçekleşti. Festivalde oyunlar, etkinlikler ve sahne gösterileri ile kış manzarasında keyifli anlar yaşandı. Elde edilen gelirin burs olarak kullanılacağı belirtildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Domaniç Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda "Atadan miras bir sevda" sloganıyla düzenlenen festivalde vatandaşlar, karla kaplı Domaniç Dağları'nın eşsiz doğasında oyunlar, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla keyifli anlar yaşadı.

Domaniç Kaymakamlığı ile Domaniç Belediyesinin destekleriyle, Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ve Domaniç Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen festivalde, folklor ekipleri gösteriler sundu, yöresel sanatçılar sahne aldı.

Festival alanında konuşma yapan Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç'in sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirterek, ilçede turizmin dört mevsim geliştirilebilmesi için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığı ifade etti.

Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu da festivalin hem öğrencilere destek olmak hem de Domaniç'in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ve beklenenin üzerinde bir katılımla karşılaştıklarını dile getirdi.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Öngel de bu yıl ikincisi düzenlenen sucuk festivalinden elde edilecek gelirin, öğrencilerin burs ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Domaniç Spor Kulübü yöneticilerinden Nuri Uysal da festivalin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, organizasyona katkı sağlayan sponsorlara ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Festival boyunca vatandaşlar sucuk ekmek alarak derneklere katkıda bulunurken, kış manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalden elde edilen gelirin yüksekokul öğrencilerine burs olarak aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
