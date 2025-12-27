Haberler

Domaniç Dağları, ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç Dağları'nda ağır tonajlı araç trafiği kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ederken, diğer araçların sürücülerine de uyarılar yapıldı.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Domaniç Dağları'ndaki kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarıda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
