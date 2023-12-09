Domaniç Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Dağı'nda gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Karayolları görevlileri tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de sürücülere önlemler konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Dağı'nda gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Domaniç'i, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi karla kaplandı.
Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri de sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması uyarılarında bulunuyor.
Öte yandan bölgede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.