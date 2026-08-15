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Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Salihli'de oksijen dolum tesisinde patlama: 2 ölü, 2 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kavas Oksijen Dolum tesisinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Vali Vahdettin Özkan olay yerinde incelemelerde bulundu.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir dolum tesisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kavas Oksijen Dolum tesisinde bugün saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangından etkilenen 2 kişi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede cesetlerden birinin işçilerden Servet Ekiz'e ait olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü belirlendi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp, çalışmaları yakından takip etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün saat 08.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitemizde bir yangın meydana geldi. Yangına bütün unsurlarımız müdahale etti. İtfaiye başta olmak üzere orman unsurları, AFAD ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra emniyetimizin de koordinasyonunda müdahaleler devam etti. Müdahale sonucunda yangın söndürüldü" dedi. Vali Özkan, yangından etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Bu arada soğutma çalışmalarının yapıldığı tesis, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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