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Dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

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Dolu yağışı tarım arazilerini vurdu Dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü Niğde'de etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü

NİĞDE - Niğde'de etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Şehirde öğleden sonra başlayan sağanak sonrası dolu meydana gelirken hayat olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Aktaş, Ovacık, Yeşilova Hüyük ve Karaatlı beldeleri beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü. Ziraat Odası Niğde İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından; "İlimizde etkili olan sağanakla birlikte Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük bölgelerimizde dolu etkili oldu. Bölge çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" mesajını paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

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