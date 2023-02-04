Dolmuşta alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında dava

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 sayfalık iddianamede, sanık S.Y. hakkında, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla, "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya ve "tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, müşteki M.K'nin olay günü gece saatlerinde evine gitmek üzere sanık S.Y'nin şoförlüğünü yaptığı dolmuşa bindiği ve aracın arka kısmında bulunan kapının yanındaki koltuğa oturduğu belirtildi.

Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı yakınında aracı durduran sanığın ışıkları kapatıp kapıları kilitlediği aktarılan iddianamede, M.K'nin elindeki telefonu alıp ön koltuğa attığı, devamında da taciz ettiği müştekinin direnmesi üzerine arbede yaşandığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, darbettiği M.K'nin ellerini şalla bağladığı, bu sırada genç kızın bağırarak sesini dışarıya duyurmaya çalıştığı anlatılarak, daha sonra S.Y'nin aracı tekrar çalıştırarak bir otelin yakınındaki tır parkına gittiği ifade edildi.

Burada aracı park ettikten sonra tekrar dolmuşun arkasına geçen sanığın, şalı çözmeyi başaran müştekinin ellerini bu sefer plastik kelepçeyle arkasından bağladığı aktarılan iddianamede, S.Y'nin, müştekiyi ilk olarak elbiselerinin üzerinden taciz ettiği daha sonra da kıyafetlerini çıkararak cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ancak müştekinin karşı koyması üzerine bu eylemini gerçekleştiremediği vurgulandı.

İddianamede, aracı tekrar hareket ettiren sanığın, "Arkana bakarsan, birine söylersen seni bulur öldürürüm, hayatını karartırım." dedikten sonra genç kızı ara sokakta bıraktığı belirtilerek, M.K'nin olayı anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine yapılan kamera takip ve incelemesinin ardından eylemi gerçekleştiren kişinin S.Y. olduğunun tespit edildiği ve genç kızın zanlıyı teşhis ettiği kaydedildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Olay

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun şoförü tarafından alıkonulduğu iddiasıyla şikayette bulunmuş, gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.