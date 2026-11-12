Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dolandırıcılıkta 4 şüpheli tutuklandı, hesaplarda 589 milyon lira hareket tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dolandırıcılıkta 4 şüpheli tutuklandı, hesaplarda 589 milyon lira hareket tespit edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray merkezli 4 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 589 milyon liralık para hareketi belirlenirken operasyonda dijital materyale el konuldu.

Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Aksaray, İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K'nin (19) gözaltına alındığı operasyonda, dijital materyale el konuldu.

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 589 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de bina çöktü! 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

Sevenlerini yıkan haber az önce geldi!

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda kararı!

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Onlarca polis aracı bölgede

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da

İran'ı çıldırtacak sözler! Trump, İran'a rest üstüne rest çekti
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde