Haberler

Aydın merkezli 'ücret iadesi vaadiyle' dolandırıcılık soruşturmasında 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli olarak 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 122 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN merkezli olarak 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 122 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıkan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphelilerin ülke genelinde işletmeleri arayarak 'sözde ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, 2020-2026 yılları arasında şüphelilerin banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C.A. çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız