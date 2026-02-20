Haberler

Bartın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Bartın merkezli gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Dolandırıldığını anlayan bir kişi, 3.8 milyon lira kaybetti.

Bartın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bartın'da kendilerini başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, bir kişiyi 3 milyon 814 bin 250 lira dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramada 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 2 banka kartı, 2 harddisk, laptop, flaş bellek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
