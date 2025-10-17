Doktora Adli Kontrol Uygulaması

DOKTORLARA ADLİ KONTROL

Zonguldak'ta C.K. isimli kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları gerekçesiyle 'İrtikat', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Çocuk Düşürtme' suçlarından adliyeye sevk edilen doktorlar Murat B. ve Ferhat T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorlara, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine gidip imza atma şartı getirildi.