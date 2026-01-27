Haberler

Ankara'da köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddia edilen doktorun hükmü kaldırıldı

Ankara'da köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddia edilen doktorun hükmü kaldırıldı
Güncelleme:
Aynı davadan daha önce 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın dosyasında tespit edilen eksiklikler nedeniyle istinaf incelemesi sonucu hüküm kaldırıldı. Duruşma 30 Ocak'ta kapalı yapılacak.

ANKARA'da sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan doktor Muhammet Mustafa Duman (28) hakkındaki hüküm, dosyada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için istinaf incelemesinde kaldırıldı. Davanın yeniden görülmesi kararlaştırıldı.

Doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı. Daire, dosya üzerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını kaydederek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA KAPALI YAPILACAK

Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi. Sanığın mevcut delil durumu ve atılı suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
