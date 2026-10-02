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Doktor Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki soruşturmada yapılan otopside, Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu vefat ettiği belirlendi. Ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği iddia edilen 5 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği iddia edilen 5 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Çelik'in 13 Ağustos'ta yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi işlemi yapıldı.

Buna göre, Çelik'in "yüksek dozda propofol indüksiyonu" sonucu vefat ettiği belirlendi.

Soruşturmadaki gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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