Katar'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doha Forum 2025 sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, kapanış oturumunda konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, adaletin yalnızca bir slogan değil, mutlaka uygulanması gereken temel bir değer olduğunu belirtti.

Nasır, "Küresel sistem, adalet standartlarının eksikliği sebebiyle eleştirilirken, adaletsizlik sahneleri dünya genelinde yaygınlaşıyor. Bu adaletsizlikler artık sadece inkar edilemez değil, aynı zamanda kasıtlı olarak görmezden geliniyor." ifadesini kullandı.

Günümüz insanlığının adalet ve hakkaniyetin korunmasına daha sıkı bağlılık göstermesi gerektiğini belirten Nasır, öldürme ve kitlesel imha araçlarına erişimin eşi benzeri görülmemiş ölçüde kolaylaştığı bir dönemde bunun hayati önem taşıdığını kaydetti.

Doha Forum 2025, 6 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh??????? Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla açılmıştı.

Forumda dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, uzmanlar, diplomatlar ve üst düzey temsilciler yer aldı.

Katar Emiri'nin himayesinde ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim ortaklığıyla düzenlenen forum, "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla Sheraton Doha Oteli'nde 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirildi.

Bu yılki foruma yaklaşık 160 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı ile 471 konuşmacı katıldı.

Forumun internet sitesinde aktarıldığına göre etkinlik, " Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" teması doğrultusunda politika üretimine katkı sağlayacak fikir alışverişini teşvik etmeyi ve uygulanabilir önerilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

İlk olarak 2001 yılında düzenlenen forum, liderler ile politika yapıcıları bir araya getirerek küresel ölçekteki başlıca sorunları tartışmayı ve eyleme dayalı yenilikçi çözüm ağları oluşturmayı hedefleyen bir platform olma özelliğini sürdürüyor.