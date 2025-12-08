Haberler

Doha Forum 2025 sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'da düzenlenen Doha Forum 2025 sona erdi. Kapanış oturumunda konuşan Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, dünyadaki adaletsizlikler ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişelerini dile getirdi. Forum, 'Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe' temasıyla gerçekleştirildi.

Katar'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doha Forum 2025 sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, kapanış oturumunda konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, adaletin yalnızca bir slogan değil, mutlaka uygulanması gereken temel bir değer olduğunu belirtti.

Nasır, "Küresel sistem, adalet standartlarının eksikliği sebebiyle eleştirilirken, adaletsizlik sahneleri dünya genelinde yaygınlaşıyor. Bu adaletsizlikler artık sadece inkar edilemez değil, aynı zamanda kasıtlı olarak görmezden geliniyor." ifadesini kullandı.

Günümüz insanlığının adalet ve hakkaniyetin korunmasına daha sıkı bağlılık göstermesi gerektiğini belirten Nasır, öldürme ve kitlesel imha araçlarına erişimin eşi benzeri görülmemiş ölçüde kolaylaştığı bir dönemde bunun hayati önem taşıdığını kaydetti.

Doha Forum 2025, 6 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh??????? Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla açılmıştı.

Forumda dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, uzmanlar, diplomatlar ve üst düzey temsilciler yer aldı.

Katar Emiri'nin himayesinde ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim ortaklığıyla düzenlenen forum, "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla Sheraton Doha Oteli'nde 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirildi.

Bu yılki foruma yaklaşık 160 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı ile 471 konuşmacı katıldı.

Forumun internet sitesinde aktarıldığına göre etkinlik, " Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" teması doğrultusunda politika üretimine katkı sağlayacak fikir alışverişini teşvik etmeyi ve uygulanabilir önerilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

İlk olarak 2001 yılında düzenlenen forum, liderler ile politika yapıcıları bir araya getirerek küresel ölçekteki başlıca sorunları tartışmayı ve eyleme dayalı yenilikçi çözüm ağları oluşturmayı hedefleyen bir platform olma özelliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.