Doha'da Gazze Savaşının Medya Söylemi Tartışıldı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen konferansta uluslararası medyanın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ele alış biçimleri tartışıldı.

Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) işbirliğinde düzenlenen konferansta, Gazze'deki savaşın uluslararası medya söylemlerine nasıl yansıdığı, Filistin ve İsrail'e yönelik anlatıların hangi söylem stratejileriyle kurulduğu ve haber çerçevelemelerinin kamuoyu algısını nasıl şekillendirdiği kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İki gün süren konferansta, İsrail medyası ile bazı Batı medya kuruluşlarının savaşın ilk aylarında yayımladığı, daha sonra asılsız olduğu ortaya çıkan "yanan çocuklar" ve "tecavüze uğrayan kadınlar" gibi iddiaların medya söylemi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Bu asılsız haberlerin, "İsrail'in kendini savunma hakkı" söylemiyle birleşerek Gazze'ye yönelik saldırıları meşrulaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

Konferans katılımcıları, propaganda mekanizmalarının ve dezenformasyonun uluslararası medya söylemindeki ağırlığına vurgu yaparak, anlatıların gerçekliği inşa etme gücünün küresel kamuoyu algısını doğrudan etkilediğini ve savaşın medya üzerinden nasıl anlatıldığına ilişkin eleştirel bir perspektif geliştirilmesi gerektiği vurguladı.