Katar'da Gazzeli çocukları temsil eden "241" sergisi açıldı

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen '241' sergisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren 241 Filistinli çocuğun anısını yaşatmayı amaçlıyor. Sergide çocukların fotoğrafları ve hikayeleri sergileniyor.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen "241" sergisi açıldı.

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) ile Msheireb Müzeleri iş birliğinde Msheireb Downtown bölgesinde açılan sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 241 Filistinli çocuğa ait fotoğrafın yer aldığı 241 ışıklı kutu, tasarım unsurları, video içerikleri ve küratöryel materyallerle birlikte sergilendi.

Açık alanda kurulan enstalasyon, her bir çocuğun yarım kalan hayallerini ve kişisel hikayesini görünür kılmayı amaçlarken, ziyaretçilere çocukların yaşamlarına dair insani bir bağ kurma imkanı sunuyor.

Açılışta konuşan Qatar Charity İletişim ve Toplumsal Etki İcra Direktörü Ahmed Fakhroo, "Bu çocukların hayatları, geride derin bir insanlık yarası bıraktı. Bu sergiyle, onların anılarını ve hayallerini yaşatmayı ve toplumla paylaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sergide, Gazzeli "241" çocuğun isimleri tek tek okunurken, her isimle birlikte ilgili fotoğrafın yer aldığı ışıklı kutular ziyaretçilere gösteriliyor.

Sergi kapsamında ayrıca arşiv belgeleri, video çalışmaları ve çok duyulu tasarım öğeleriyle çocukların yarım kalan hayalleri ve kişisel anlatıları ziyaretçilere aktarılıyor.

Qatar Charity'nin Filistin'de insani yardım girişimi kapsamında Gazze'de yetimler, aileler, öğrenciler ve engellilerden oluşan 19 bin 816 kişi desteklenirken, Filistin genelinde ise 25 bin 164 kişiye insani yardım ulaştırılıyor.

İnsani yardım programı, çatışmaların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı koruyucu ve sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
