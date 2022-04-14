Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar - Haberler

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Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne iftar daveti verdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne iftar daveti verdi.

Katar'ın başkenti Doha'daki büyükelçilik rezidansında verilen iftar davetine, Birliğin üyelerinden yaklaşık 40 kişi katıldı.

Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Genel Sekreter Ali Karadaği ve Moritanyalı alim Muhammed Hasan ed-Dedov'un yanı sıra Cezayir'in Doha Büyükelçisi Mustafa Butura ve Irak'ın Doha Büyükelçisi Ömer Berzenci de iftara katılanlar arasında yer aldı.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Mustafa Göksu, Müslüman, Türkiye, Katar, Güncel, Haberler

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