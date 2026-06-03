Doğuş Üniversitesi'nde Yazılım Zirvesi Öğrencileri Sektör Temsilcileriyle Buluştu

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı ve Cisco Kulübü iş birliğiyle "Yazılım Zirvesi: Sektörle İlk Temas" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, bilişim ve yazılım sektöründen isimlerle bir araya gelerek kariyer yolculukları, güncel teknolojiler ve sektör beklentileri üzerine bilgi alma fırsatı buldu.

Doğuş Üniversitesi ile Cisco Kulübü iş birliğiyle "Yazılım Zirvesi: Sektörle İlk Temas" etkinliği, 14 Mayıs Perşembe günü Dudullu Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

AKADEMİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ AYNI OTURUMDA BULUŞTU

Üç farklı oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumu, Öğr. Gör. Sakın Can'ın moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, NATO DIANA Expert ve Cyber Quanta CEO'su Dr. Faruk Sarı, Hi Performance Executives Founder Coach & Keynote Speaker Noyan Özkaya ve Marmara Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atınç Yılmaz öğrencilerle buluştu.

Panelde yapay zeka, inovasyon, girişimcilik ve yazılım sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, teknolojik dönüşümün iş dünyasına etkileri ve genç yazılımcı adaylarının bu süreçte sahip olması gereken yetkinlikler üzerine görüşlerini paylaştı.

YAZILIM KARİYERİNE İLİŞKİN DENEYİMLER AKTARILDI

Etkinliğin ikinci oturumu, Öğr. Gör. Hilal Sucu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda T.O.M Hadi Yazılım Mühendisleri Yaşar Karakaya ve Mehmet Karaköse, yazılım mühendisliği alanındaki kariyer süreçleri, sektörde kullanılan güncel teknolojiler ve iş hayatına hazırlık konusunda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Konuşmacılar, yazılım geliştirme süreçlerinde teknik bilginin yanı sıra ekip çalışması, problem çözme becerisi ve sürekli öğrenmenin önemine dikkati çekti.

ÖĞRENCİ PROJELERİ SEKTÖR PROFESYONELLERİNE SUNULDU

Zirvenin üçüncü oturumunda "Yazılım Proje Sergisi ve Networking" bölümü gerçekleştirildi. Öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sektör temsilcilerine sunarken, şirket yöneticileri ve uzmanlarla birebir görüşme imkanı buldu.

Bu bölümde öğrenciler, hem projelerine ilişkin geri bildirim aldı hem de staj ve kariyer fırsatları konusunda sektör profesyonelleriyle ilk temaslarını kurdu.

Kaynak: ANKA