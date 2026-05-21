Sanatla Afet Sonrası İyileşme: Sahne Maraş'ın Gücü

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Afet ve İnsani Yardım Kulübü iş birliğiyle "Bir Şehri Sanatla İnşa Etmek: Sahne Maraş'ın Gücü" başlığıyla düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, sanatın afet sonrası iyileşmedeki rolü konuşuldu.

Doğuş Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Afet ve İnsani Yardım Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, yazar ve yönetmen Hakan Hüseyin Gül öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. "Bir Şehri Sanatla İnşa Etmek: Sahne Maraş'ın Gücü" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sanatın toplumsal hafıza, kent kültürü ve afet sonrası iyileşme süreçlerindeki dönüştürücü etkisi konuşuldu.

Moderatörlüğünü Arş. Gör. İdil Özaydın'ın üstlendiği söyleşide, Sahne Maraş deneyimi üzerinden sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığı vurgulandı. Sanatın toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ortak hafızayı canlı tutan ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunan önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

Etkinlik kapsamında kültürel üretimin şehir kimliği üzerindeki etkisi, sanatın bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerindeki rolü ile afet sonrası dayanışma kültürünün geliştirilmesine sunduğu katkılar değerlendirildi. Katılımcılar, sanatın umut, birliktelik ve yeniden başlangıçlar üzerindeki gücüne ilişkin paylaşımları dinledi.

HAKAN HÜSEYİN GÜL'E ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Etkinlik sonunda, sanat ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılar dolayısıyla Hakan Hüseyin Gül'e Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından Sanat Emekçisi Onur Ödülü takdim edildi.

Kaynak: ANKA
