Doğuş Üniversitesi ile T3 Vakfı İşbirliğiyle "Milli Teknoloji Zirvesi" Düzenlendi

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Milli Teknoloji Zirvesi: Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Vizyonu"na Çengelköy Kampüsü'nde ev sahipliği yaptı.

Doğuş Üniversitesi Teknofest Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen zirve, T3 Vakfı'nın gençleri teknoloji üretim süreçlerine dahil etme vizyonu ile Doğuş Üniversitesi'nin bilim, araştırma ve yenilik odaklı eğitim anlayışını bir araya getirdi. Etkinlik, öğrencilerden akademisyenlere ve sektör profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini buluşturdu.

Etkinlik, bando eşliğinde ve askeri araçların yer aldığı karşılama programıyla başladı. Zirvenin açış konuşmaları, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ ile T3 Vakfı İstanbul İl Koordinatörü Erkut Kalkavan tarafından yapıldı. Açılışta, Türkiye'nin teknoloji alanındaki stratejik hedefleri ve gençlerin bu süreçte üstleneceği roller vurgulandı.

Zirve kapsamında, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki mevcut çalışmaları, milli projeleri ve uzun vadeli vizyonu ele alındı. Katılımcılar, sektörün gelişim sürecine dair kapsamlı bir perspektif edinme fırsatı buldu.

Programda yer alan konuşmacılar Mustafa Tuksal (TEI-Kıdemli Müdür) ve Dr. Yiğit Koray Genç (ROKETSAN-Uzay Sistemleri Direktörü), alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Oturumun moderatörlüğünü, Prof. Dr. Tarık BAYKARA (Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi) üstlendi.

Zirvede ayrıca Doğuş Üniversitesi'nin teknolojik altyapısını yansıtan insansı robot DORA, robot köpek DOG-U ve kuantum bilgisayar tanıtılarak katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Doğuş Üniversitesi, öğrencilerini sektörün öncü temsilcileriyle buluşturan etkinlikleriyle dikkat çekerken, bu zirve aracılığıyla T3 Vakfı ile işbirliğini daha da güçlendirdi ve milli teknoloji hamlesine katkı sunma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Zirve, katılımcılara hem güncel gelişmeleri takip etme hem de geleceğe yönelik vizyon kazanma imkanı sunarak başarıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA
