Doğuş Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlerin Geleceği Tartışıldı

Güncelleme:
Türkiye genelinden sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği kongrede, sosyal bilimlerin dönüşümü ve geleceği ele alındı. Yapay zeka, büyük veri analizi ve dijital etnografi gibi konular tartışıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye'nin dört bir yanından sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getiren Doğuş Üniversitesi 2. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

"Yarını Yeniden Düşünmek: Sosyal Bilimlerin Dönüşümü ve Geleceği" temasıyla Doğuş Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede; sosyal bilimlerin epistemolojik dönüşümü, yapay zeka ve büyük veri analizlerinin araştırma yöntemlerine etkileri, dijital etnografi ve sanal alan araştırmaları, insan–makine etkileşiminin sosyal bilimlere yansımaları ile dijital eşitsizlikler ve siber alanda kamusal müzakere başlıkları kapsamlı biçimde ele alındı.

İki gün süren kongre boyunca sosyal bilimlerin temel kuram ve yöntemleri; ekonomik, siyasal, toplumsal ve ekolojik krizleri açıklama çabaları bağlamında, sosyal medya ve yapay zeka çağının dinamikleri ışığında yeniden değerlendirildi. Disiplinlerarası yaklaşımıyla dikkati çeken etkinlik, sosyal bilimlerin geleceğini şekillendirecek zorlukların tartışıldığı ve yeni olasılıkların keşfedildiği önemli bir akademik platform sundu.

Kongrenin açılış konuşması, Prof. Dr. İnci User tarafından yapıldı. Kongre kapsamında 34 araştırmacının katkı sunduğu toplam 22 sunum gerçekleştirildi. Son oturumda ise kongrenin ana teması etrafında katılımcıların aktif katılımıyla bir forum düzenlendi.

Ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleştirilen kongre, akademisyenler ve sosyal bilimlere ilgi duyan katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

