Doğuş Otomotiv'in Doğaya Kanat Açtık Projesi Toy Kuşlarına Odaklandı

Doğuş Otomotiv'in Doğaya Kanat Açtık projesi, ikinci yılındaki yeni rotalarında yine nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere odaklanırken, bu rotanın en önemli kuş türü ise toy kuşları oldu.

Doğuş Otomotiv açıklamasına göre, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş yeni rotasında Ankara, Çankırı ve Samsun illerini kapsayan bir coğrafyada kuş gözlemi gerçekleştirdi. Son rotasında 40 saatlik bir araç yolcuğuyla 2 bin kilometreden fazla yol kat eden Tüydeş, 5 gün süren gözlemlerinde 130 farklı kuş türünü kayıt altına aldı. Böylece, Doğaya Kanat Açtık Projesi kapsamında 2 yılda Türkiye sınırları içerisinde kaydedilen kuş türü sayısı 371'e ulaştı.

Alper Tüydeş'in son rotasında görüntülemeyi başardığı türler arasında ak başlı çinte, Sibirya taşkuşu, küçük kuğu, dağ cılıbıtı gibi ülkemizde kışlayan nadir türler yer alırken, nesli tehlike altındaki toy kuşları da Ankara'daki kışlama alanlarında görüntülendi. Tüydeş, dağ cılıbıtlarının Türkiye'deki yeni kışlama alanını da kaydetmeyi başardı.

Toy kuşlarından sadece 500 kadar kaldı

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Doğaya Kanat Açtık Projesi ile Türkiye'nin yaban hayatı envanterini güncellediklerini belirten Alper Tüydeş, "Diğer yandan insanların dikkatini doğaya çekmek için çalışıyoruz. Kuşların ve yaban hayatının fotoğrafları, hikayeleriyle birlikte gün yüzüne çıkıyor. Ayrıca, 10 yılı aşkın süredir yaptığım yaban hayatı fotoğrafçılığında görmeyi çok istediğim türleri gözlemlemek için de büyük bir fırsat. Toy kuşları da bu türlerin başında geliyordu. Nihayet bu son rotada tanıştık. Toy kuşu hem yaz, hem de kış mevsiminde ülkemizde görülebilen bir tür. Bozkırı, tarla gibi açık arazileri seviyor." ifadelerini kullandı.

Toy kuşunun geçmiş yıllarda Türkiye'nin her bölgesinde görülebilen bir kuş türü olduğunu dile getiren Tüydeş, "Ama maalesef insan etkenli sebeplerle sayıları tükenmek üzere. Rakamlarla konuşacak olursak 1980'li yıllarda 30 bin toy kuşunun ülkemizde özgürce uçtuğunu biliyoruz. Günümüzde ise bu rakam sadece 500. Ciddi şekilde koruma altında, kışlama ve üreme alanları da korunuyor. Umarım insanlığın dikkatini bu tarz çalışmalarla bu kuşlara çekebilir ve sayılarının artmalarına katkı sağlayabiliriz." açıklamasında bulundu.