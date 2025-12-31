Haberler

Tekirdağ'da normal doğuma yönelik ebe destekli proje hayata geçirildi

Tekirdağ'da normal doğuma yönelik ebe destekli proje hayata geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da, Sağlık Bakanlığının 'Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde, ebe destek yaklaşımlarını güçlendirmeyi hedefleyen bir proje hayata geçirildi. Eğitim programlarına 60 ebe katıldı.

Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan Doğum Korkusu ile Baş Etmede Ebe Desteği Projesi uygulamaya alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi ev sahipliğinde eğitim programları düzenlendi.

İl genelinde kamu ve özel hastanelerde görev yapan 60 ebenin katıldığı eğitimlerde, normal doğum sürecine ilişkin güncel bilgilerin sahada etkin şekilde uygulanması ve doğum korkusunun azaltılmasına yönelik ebe destek yaklaşımlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Üsküdar Üniversitesinden öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuğba Yılmaz ve Doç. Dr. Ayça Demir Yılmaz, Anadolu Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Ebe Nesibe Uzel ile İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görevli ebe Döne Abbasoğlu, anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğumun desteklenmesi ve doğum hizmetleri kalitesinin artırılması konularında eğitim verdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Bir kalemde daha bedel arttı, yarından itibaren cep yakacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü