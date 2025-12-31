Tekirdağ'da normal doğuma yönelik ebe destekli proje hayata geçirildi

Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan Doğum Korkusu ile Baş Etmede Ebe Desteği Projesi uygulamaya alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi ev sahipliğinde eğitim programları düzenlendi.

İl genelinde kamu ve özel hastanelerde görev yapan 60 ebenin katıldığı eğitimlerde, normal doğum sürecine ilişkin güncel bilgilerin sahada etkin şekilde uygulanması ve doğum korkusunun azaltılmasına yönelik ebe destek yaklaşımlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Üsküdar Üniversitesinden öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuğba Yılmaz ve Doç. Dr. Ayça Demir Yılmaz, Anadolu Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Ebe Nesibe Uzel ile İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görevli ebe Döne Abbasoğlu, anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğumun desteklenmesi ve doğum hizmetleri kalitesinin artırılması konularında eğitim verdi.