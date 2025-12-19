TIR'daki kavanozlardan 163,9 kilo eroin çıktı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gıda taşıyan TIR'da yapılan aramada plastik kavanozlarda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahasında İran'dan giriş yapan gıda yüklü bir TIR'da arama yaptı. Bulgaristan'a karışık gıda malzemesi taşıdığı belirlenen TIR'daki yük arasında 48 kolideki bin 152 plastik kavanozda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.