Haberler

TIR'daki kavanozlardan 163,9 kilo eroin çıktı

TIR'daki kavanozlardan 163,9 kilo eroin çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gıda taşıyan bir TIR'da yapılan aramada 163 kilo 900 gram eroin bulundu. İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gıda taşıyan TIR'da yapılan aramada plastik kavanozlarda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahasında İran'dan giriş yapan gıda yüklü bir TIR'da arama yaptı. Bulgaristan'a karışık gıda malzemesi taşıdığı belirlenen TIR'daki yük arasında 48 kolideki bin 152 plastik kavanozda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu

'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu
title