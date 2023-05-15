Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (9)

SEÇİM GÖREVLİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 6 YARALI

Kaza, 22.00 sıralarında Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Derinsu Mahallesi'nde meydana geldi. Oy verme işlemlerinin ardından pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmek için yola çıkan, içinde sandık görevlileri ve askerlerin bulunduğu Ahmet A. (33) yönetimindeki 47 M 2134 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada askerlerden kadın Astsubay K.A., sürücü Ahmet A., sandık görevlisi öğretmenlerden S.O., C.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mühürlü oy pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -