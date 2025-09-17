Doğu Türkistan ve Gazze İçin Zulme Sessiz Kalma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Amasya Yesevi Hareketi Derneği Arama Kurtarma Ekibi, 2 bin 90 metre rakımlı Akdağ'a, "Doğu Türkistan ve Gazze için zulme sessiz kalma" yürüyüşü' gerçekleştirdi.

Daha önce deprem, sel gibi afetlerde çalışma yürüten ekip, 2 bin 90 metre rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bir araya geldi.

Akdağ'ın zirvesine çıkan ekip, Türk, Doğu Türkistan ve Filistin bayrakları açtı.

Ekip lideri Şenol Cirit, yaptığı açıklamada, zülüm altındaki Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşayan mağdur insanlar için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zulme sessiz kalmanın insanlık suçu olduğunu dile getiren Cirit, "Yesevi Harekatı Arama Kurtarma ekibi olarak Doğu Türkistan'daki zulüm altındaki kardeşlerimiz ve Filistin'de İsrail zulmü altındaki din kardeşlerimize farkındalık olması açısından Akdağ'da zirve faaliyeti gerçekleştirdik. Umarım hem Doğu Türkistan'daki hem de Filistin'deki zulüm son bulur." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından program son buldu.