Doğu Türkistan Mücadelesi 'Mavi Gök Nerede' Tiyatro ile Sahneye Taşınıyor

Doğu Türkistan Mücadelesi 'Mavi Gök Nerede' Tiyatro ile Sahneye Taşınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesini anlatan 'Mavi Gök Nerede' tiyatro oyununun prömiyeri Tuzla Şifa Kültür Merkezi'nde yapılacak. Oyun, Türk dünyasının kültür ve kimlik temalarına ışık tutuyor.

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" isimli tiyatro oyununun prömiyeri yarın yapılacak.

Senaryosu Mehmet Akif Çanakçı tarafından kaleme alınan eserin metin danışmanlığını, Doğu Türkistanlılar Federasyonu Başdanışmanı Abdullah Oğuz'un üstlendiği oyun, Türk dünyasının ortak hafızasına uzanan yolculuğa davet ediyor.

Nuh Tiyatro Topluluğu tarafından hayata geçirilen oyunda Fevzi Türkmen, Selami Çiçek, Gökhan Nair, Buğra Kocabacak, Resul Bal, Ferda Avcıoğlu, Nazmiye Samast, Mina Çanakçı, Sudem Güven, Berat Güzeloğlu ve Ceylin Layık rol alıyor.

Mütefekkir yazar Alev Alatlı'nın konuşmalarından derlenen bölümlerin de sahneye taşındığı eserin yönetmenliğini Mehmet Akif Çanakçı, müzik direktörlüğünü ise Funda Avcıoğlu yapıyor.

Tuzla Şifa Kültür Merkezi'ndeki prömiyer saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Ordu'da yol çalışmasında Roma-Bizans dönemine ait mezar kalıntısı bulundu

Yol çalışmasında Roma döneminden kalma mezarlar bulundu
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.