Doğu Türkistan Mücadelesi 'Mavi Gök Nerede' Tiyatro ile Sahneye Taşınıyor

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" isimli tiyatro oyununun prömiyeri yarın yapılacak.

Senaryosu Mehmet Akif Çanakçı tarafından kaleme alınan eserin metin danışmanlığını, Doğu Türkistanlılar Federasyonu Başdanışmanı Abdullah Oğuz'un üstlendiği oyun, Türk dünyasının ortak hafızasına uzanan yolculuğa davet ediyor.

Nuh Tiyatro Topluluğu tarafından hayata geçirilen oyunda Fevzi Türkmen, Selami Çiçek, Gökhan Nair, Buğra Kocabacak, Resul Bal, Ferda Avcıoğlu, Nazmiye Samast, Mina Çanakçı, Sudem Güven, Berat Güzeloğlu ve Ceylin Layık rol alıyor.

Mütefekkir yazar Alev Alatlı'nın konuşmalarından derlenen bölümlerin de sahneye taşındığı eserin yönetmenliğini Mehmet Akif Çanakçı, müzik direktörlüğünü ise Funda Avcıoğlu yapıyor.

Tuzla Şifa Kültür Merkezi'ndeki prömiyer saat 20.00'de başlayacak.