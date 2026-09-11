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Doğu Timor açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

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Doğu Timor'un kuzeydoğusundaki Lospalos kenti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Timor'un kuzeydoğusundaki Lospalos kenti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, merkez üssü Lospalos'un 253 kilometre kuzeydoğu açıkları olan bir deprem oldu.

Büyüklüğü 5,9 olarak belirlenen depremin 111,8 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Endonezya Jeofizik Ajansı depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Depreme ilişkin henüz "tsunami" uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bilgisi de paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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