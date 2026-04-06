Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti... Doğu Perinçek: "Türkiye'nin Entelektüel Hayatında Unutulmaz Bir Yeri Olmuştur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük için taziye mesajı yayımladı. Perinçek, Küçük'ün Türkiye'nin entelektüel hayatında unutulmaz bir yere sahip olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Haymana Cezaevi'nde altı metrekare bir odada derinlemesine bir fikir hayatımız oldu. Türkiye'nin entelektüel hayatında unutulmaz bir yeri olmuştur. Kalpağı ve kırmızı atkısıyla her zaman mevziisi belliydi, coşkulu, verimliydi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından Küçük için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"60 yıllık arkadaşım Yalçın Küçük'ü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulundan, Ergenekon davasına kadar sınıfsız bir dünya için mücadeleyi paylaştık. Uzun yıllar Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ergenekon Davasında dik duranlardandı. Haymana Cezaevi'nde altı metrekare bir odada derinlemesine bir fikir hayatımız oldu. Türkiye'nin entelektüel hayatında unutulmaz bir yeri olmuştur. Kalpağı ve kırmızı atkısıyla her zaman mevziisi belliydi, coşkulu, verimliydi. Temren'e, Devrim'e, bütün sevenlerine ve Bilimsel Sosyalizm davasına bağlı olan bütün kardeşlerime başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
