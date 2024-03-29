Doğu Perinçek: Türkiye, üreten bir ülke olmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye, artık bu Batı'nın dayattığı yağmacı, yiyici sistemi kesinlikle yıkmak zorunda. Üretimi tahrip eden bu sisteme son vermek ve üreten Türkiye'yi kurmak zorunda." dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığının Fatih'te düzenlediği iftar programında konuşan Doğu Perinçek, Türkiye'nin birçok ilinden gelen hemşehrileriyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tarihi bakımdan önemli bir sürecin eşiğinde olunduğunu dile getiren Perinçek, "Hepinizi Türkiye'nin geleceğine göz atmaya, katkıda bulunmaya, geleceğini kurmaya davet ediyorum. 2-3 gün sonrası için değil, üreten Türkiye'nin, birleşen Türkiye'nin ufuklarında kararlar verelim." diye konuştu.

Doğu Perinçek, artık Türkiye'nin zincirlerini kırmasının zamanının geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, artık bu Batı'nın dayattığı yağmacı, yiyici sistemi kesinlikle yıkmak zorunda. Üretimi tahrip eden bu sisteme son vermek ve üreten Türkiye'yi kurmak zorunda. Şu anda öyle bir eşikteyiz. İkincisi, bize Batı'dan Türkiye'yi bölme dayatması geldi. Bizi bölme, birbirimize düşman etme, etnik olarak Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'yi, Sünni'yi karşı karşıya getirme tertipleriyle, komplolarıyla dövüşe dövüşe buralara geldik. Şimdi o döneme de son vereceğiz. Birleşen Türkiye; Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle Türk milleti kavramında birleşen, eşitlenen Türkiye."

İftara, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.