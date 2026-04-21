Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudi grup, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller yaptı ve İsrail bayrağı açtı. Kudüs Valiliği, bu tür eylemlerin Aksa'nın saygınlığına saldırı ve Yahudileştirme girişimi olduğunu belirtti.

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında dini ritüeller yaparak, İsrail bayrağı açtı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yaptı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise bu baskınların yol açacağı risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bu baskınların "Aksa'nın saygınlığına doğrudan bir saldırı, Yahudileştirme girişimlerini dayatma çabası olduğu" belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
