Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik - Haberler

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik çıktı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önüne gelen 10-12 yaşlarınki bir grup Yahudi çocuk ile buradaki Filistinli çocuklar ve gençler arasında sözlü ve fiziksel şiddet yaşandı.

Filistinli kalabalık, İsrail bayrakları açan gruba müsaade etmesi nedeniyle İsrail polisiyle gerginlik yaşarken, Yahudi çocuklar İsrail işgalini savunan sloganlar atarak bayrak salladı.

Çocuklardan oluşan Yahudi grubun yanında anne veya babalarının olmaması dikkati çekti.

İsrail polisinin buradaki Filistinli bir çocuğa "Annen-baban nerede? Evine git" demesi üzerine, Filistinli çocuk, "Onlar da benim gibi çocuk, neden onlara evlerine gitmesini söylemiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Filistinlilere biber gazı sıkan Yahudi çocuk gözaltına alındı

İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşma yaşanırken, Yahudi çocuklardan bazıları Filistinli çocuklara biber gazı sıktı.

İsrail polisi biber gazı sıkan çocuklardan birini gözaltına aldı.

AA muhabirine konuşan Yahudi çocuklardan biri, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı sayılan Doğu Kudüs'e gelme nedenini, "Burası bizim ülkemiz. Bu da bizim bayrağımız. O yüzden buradayız. Kimse bize karışamaz." diye savundu.

Filistinli 15 yaşındaki bir genç ise, İsrail polisinin, "Yahudi çocukların provokasyonuna sessiz kaldığını ve onları koruduğunu" söyledi.

Gerginliğin ardından kalabalık gitgide Şam Kapısı çevresinden uzaklaştı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.