Karadeniz'de yağış değişimi alarmı; orman varlığı gençleştiriliyor

DOĞU Karadeniz'de yüksek hava sıcaklığı ve yağış rejimindeki ani değişkenlikler orman varlığı ile biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşlanan ve kuruyan çam ağaçları ile varlığı azalan ıhlamur ve kestane ağaçları dikkat çekerken; orman müdürlükleri ekipleri, ağaç varlığını artırmak ve ormanları gençleştirmek için yoğun fidan dikimi yapıyor.

Doğu Karadeniz'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğiyle oluşan kuraklık kaynaklı yüksek hava sıcaklığı ve yağış rejimindeki ani değişkenlikler, orman varlığı ile biyoçeşitliliği tehlikeye sokuyor. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize'de, küresel iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarında değişimler, sel afetlerinin yanı sıra bilinçsiz ağaç kesimi, kentteki ağaç varlığını da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde yaşlanan ve kuruyan çam ağaçlarının yanında ıhlamur ve kestane ağaçlarının varlığının azalması, bölgedeki bal ormanlarını risk altına sokuyor.

174 BİN 297 HEKTARLIK ORMAN ALANI RİSK ALTINDA

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve ani yağışlar, özellikle yüksek kesimlerdeki çam, ıhlamur ve kestane ağaçlarının kurumasına neden oluyor. Uzmanlar, yıllık metrekareye düşen ortalama 2 bin 400 kilogram yağışla Türkiye'nin zirvesinde yer alan Rize'de, 174 bin 297 hektarlık orman alanın risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Bölgede harekete geçen orman müdürlükleri ekiplerinin, ağaç varlığını artırmak ve ormanları gençleştirmek için fidan dikimiyle yeşil örtü koruma altına alınıyor. Ekipler, riskleri en aza indirmek, yaşlanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi ve orman dokusunun güçlendirilmesi için bölgede yoğun ağaçlandırma çalışması yürütüyor.

'DİKKAT ETMEMİZ LAZIM'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, varlığı azalan özellikle ıhlamur ve kestane ağaçlarına dikkati çekerek, "Yemyeşil bir şehirdeyiz. Doğru etrafımıza baktığımızda dağ taş her taraf yeşil, ama bu yeşilliğin bir kısmı çay, bir kısmı otlak, bir kısmı kendiliğinden yetişen kızılağaçlar. Ama orman varlığı olarak biz, Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip yeri değiliz. Doğu Karadeniz ormanları risk altındaki ağaçlık alanlar olarak görülür. Yine de çok fazla ağaçlık alanımız, ormanlık alanımız var; şükrediyoruz. Ama bunlar risk altındalar. Daha fazla artması gereken ağaçlıklar özellikle ıhlamur ve kestane ağaçlarına dikkat etmemiz lazım. Ihlamur ve kestane varlığımızın azalmaması lazım" diye konuştu.

'AĞAÇ VARLIĞI REHAVETE DÜŞÜRMEMELİ'

Yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Biz orman varlığı risk altında bir bölgeyiz. Literatürde de böyle geçiyor. Doğu Karadeniz ormanlarının her tarafın yeşil olması, bizi ağaç varlığı adına rehavete düşürmemesi lazım. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve 2 işletme müdürlüğümüz var; Pazar'da ve Merkez'de. Bu müdürlüklerimiz çatısı altında bu manada çok yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Yenileme çalışması yapılması gerek. Çünkü ağaç varlığımız yaşlanıyor. Yaşlandıkça her bir tanesi orman emvali olarak ürüne dönüştükçe veya kaybettikçe onun yerini belki 10 tane dikmemiz lazım ki o varlığı muhafaza edebilelim. Buranın en büyük avantajı şu; çok yoğun bir nem var, çok yoğun yağmur alan bir bölgeyiz. Biz Türkiye'nin en fazla yağış alan şehriyiz. Zaten bu yeşilliği de ona borçluyuz. Biz yeşil bulduk; çocuklarımıza ve torunlarımıza bu yeşilliği bırakmalıyız" dedi.