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Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına beklendiğini, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına dolayısıyla ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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