Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına dolayısıyla ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA