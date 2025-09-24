Doğu Karadeniz'de Yağışlar Nedeniyle Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle kapanan Rize- İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.

Afad'ın NSosyal hesabından, Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlardan etkilenen Rize başta olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin'de meydana gelen sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Afetin ilk saatlerinde bölgeye giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki AFAD daire başkanları, il müdürleri ve AFAD ekipleri ile çalışmaların son durumunu yerinde incelediği ifade edildi.

Açıklamada, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de devam eden çalışmalarda, AFAD, Karayolları, DSİ, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, özel idare, belediye, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinden toplam 3 bin 219 personel ile 1328 aracın görev aldığının bilgisi verildi.

Çalışmalara destek vermek üzere Milli Savunma Bakanlığına ait 3, Jandarma Genel Komutanlığına ait bir, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir olmak üzere toplam 5 hava aracının Rize'ye görevlendirildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmasında aktif görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Rize'de 5 helikopterle 23 sorti yapılarak 116 kişinin, Ayder Yaylası'ndan tahliye edilerek, güvenli bölgeye alındığı da ifade edildi.

Artvin'de 20 vatandaşın, kurulan hava köprüsü ile tahliye edilip, güvenli bölgeye alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç sevk edilmiştir. Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizde sel-su baskını 59, mahsur kalma 48, toprak kayması 78, diğer 5 olmak üzere toplam 190 ihbar alınmış olup gelen ihbarlara ilgili ekipler tarafından anında müdahale edilmiştir. Yaşanan afet nedeniyle kapanmış olan Rize-İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yolları ulaşıma açılmıştır. Borçka-Camili yolunda ise çalışmalar devam etmektedir.

Elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşanan yerleşim birimlerinin enerji ve iletişim sorunları giderilmiştir. Afetin ilk anından itibaren sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm kurumlarımıza ve emek veren personelimize aziz milletimiz adına teşekkür ediyor, olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."