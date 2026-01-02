Haberler

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 1330 yerleşim yerinin yolu kapandı

Güncelleme:
Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 1330 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığındaki düşüş sebebiyle tuzlama çalışmaları artırıldı ve 6 ilde eğitime 1 gün ara verildi.

DOĞU Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1330 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 521, Gümüşhane'de 182, Trabzon'da 286, Rize'de 206, Artvin'de 49, Bayburt'ta 86 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi. Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 6 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
