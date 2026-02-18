Haberler

Yurdun doğusu için kuvvetli fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda bulunan bazı illerde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Artvin'in kuzeyi ile Gümüşhane'nin kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, yüksek kesimleri başta olmak üzere Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Erzurum'un güneyi, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA " / " + Fatma Sevinç Çetin -
