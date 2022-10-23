Doğu'da kar ve soğuk, Kızkalesi'nde deniz keyfi

Doğuda birçok ilin yüksek kesimli bölgelerinde mevsimin ilk karı yağarken Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin'in Kızkalesi sahilinde tatilciler güneş ve denizin tadını çıkardı. Hava ve deniz sıcaklığının 26'larda olduğu bölgeyi ise en çok yabancı ve gurbetçilerin tercih ettiği belirtildi.

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki ' Kızkalesi'nde sezonun bitmesiyle yoğunluk azalsa da Ekim ayında da ilgi görüyor. Hava sıcaklığının 26 derecelerde olduğu kentte başta Rusya olmak üzere bir çok ülkeden tatilciler ile hafta sonunu değerlendirmek için çevre illerden gelenler deniz ile güneşin keyfini çıkardı.

KASIM AYINA KADAR DENİZE GİRİLEBİLİYOR

Bir çok ilde hava sıcaklığının sıfırın altına indiğini Van, Erzurum, Ordu, Hakkari, Iğdır, Bingöl ve Tunceli gibi bir çok ilin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı belirtilirken, Mersin'de Ekim ayı sonuna hatta Kasım ayının ortalarına kadar denize girilebileceği ifade edildi.

DENİZ SICAKLIĞI 26 DERECE

Ekim ayında olduklarını anımsatan Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop," Türkiye'nin bir çok noktasında hava sıcaklığının eksilerde ve kar, yağmurun olduğu şehirlerimiz çok fazla, haberlerde izliyoruz. Mersin, özellikle turizm cenneti Kızkalesi ve altın kum sarısının üstünde bulunduğumuz nokta daha sıcak. Deniz sıcaklığı 26 derece. Yerli ve yabancı misafirlerimiz denize girmekteler, denizin tadını çıkartıyorlar. Daha henüz buralar öyle soğumadı, gelen misafirler denizin tadını doya doya çıkartıyorlar. Genelde ülkemizde tatil Temmuz ve Ağustos ayı olarak öngörülüyor. O doğrultuda misafirler, insanlar izin alıp tatil yapıyor. Ama inanın Eylül, Ekimin sonu, hatta Kasımın 20'sine kadar müthiş bir denizi oluyor. Deniz daha sakin, daha sıcak ve daha güzel" dedi.

RUSLAR SEZONU UZATTI

Bu yıl sezonun uzadığına dikkat çeken Öztop," Özellikle gelen misafirler Rusya ağırlıklı misafirlerimiz ağırlıklı bu sene, sezonun da uzamasına etken oldu. Biz çok mutluyuz onları burada ağırlamaktan, misafir etmekten. Her otelde en azından misafir var bu dönemde, bu da istihdam açısından sezonun uzamasına neden oluyor. Tabi bu istihdamı sağladığımız içini işletmeciler olarak mutluyuz" dedi.

Rusya'nın dışında farklı ülkelerden de gelenlerin olduğu bölgede tatilini geçiren İspanyol Daniel Rojas ise "2 gün önce Mersin'e geldim. Tabi hem tarihi dokuya sahip bir şehir aynı zamanda modern bir şehir. Özellikle insanlar cana yakınlar, kendinizi çok yabancı hissetmiyorsunuz. Deniz de ideal bir sıcaklıkta, yüzdük bu bölgede. Yeni geldiğimiz için bir çok şeyi görmedik ama kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

SICAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Gurbetçi tatilcilerden," Kırşehirliyim, yurtdışında kalıyorum Almanya'da Frankfurt'tan geliyorum. Birçok sefer buraya geldim, Buraya gelmemin özelliklerinden biri de Türkiye'nin elit yerlerinden olması. Özellikle Kızkalesi'nin çok temiz olması. Bütün yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmesi. Özelikle kalenin güzelliği ve korunaklı olması çok hoşumuza gidiyor. Temiz, güzel, güvenli bir yer. Bu dönemde sıcak olması büyük bir avantaj. Ben kendim ve eşim adına diyebilirim ki buraya gelmekten çok sevk alıyoruz ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.