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Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Nemrut'un zirvesinde

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Nemrut Dağı'nda, güneşin doğuşuna tanıklık etti.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Nemrut'un zirvesinde

ADIYAMAN - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Nemrut Dağı'nda, güneşin doğuşuna tanıklık etti.

Kapodakya'nın ardından Kahramanmaraş üzerinden Adıyaman'a gece ulaşan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi üyeleri, 2 bin 206 metre yükseklikte ki devası heykellerin bulunduğu zirvede gün doğumunu izledi.

Startının İstanbul Sultanahmet'ten verildiği ralli, Türkiye'de ki çeşitli noktaları gezdikten sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'in ardından Mogalistan'da son bulacak.

4 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta son bulacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye'de ki Adıyaman ayağında UNUSCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin yıllık Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na çıkıldı. Nemrut Dağı'nda ki gün doğumu izlendikten sonra ekip Doğu Beyazıt'a doğru yola çıktı.

Burada açıklamalarda bulunan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Başkanı Nadir Serin, "Amacımız Türkiye'nin bu tür yerlerini tanıtmak. Yani Türkiye yalnızca Bodrum ile ibaret değil. Çünkü gerçekten tarih turizmi çok önemli, insanlar Avrupa'da bu tür şeylere çok ilgi çekiyorlar. Umarım bizim yarışmacılar da bu manzarayı görürler, memleketlerine döndükleri zamanda burasının ve Türkiye'nin gönül elçileri olurlar" dedi.

Almanya'dan gelen Semliha Serin ise, "İpekyolu rallisine Almanya'dan katılıyorum. Bu yıl rallinin Adıyaman etabında Nemrutta bu gün muhteşem gün doğumuna şahit olduk. Benim için anı defterimde çok güzel, yaptım diyebileceğim çok güzel bir tik oldu" diye konuştu.

Güneşin doğuşunu izleyen ve daha sonra Nemrut Dağındaki heykelleri inceleyen grup daha sonra zirveden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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