Doğu'da 2 Bin 316 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

Güncelleme:
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Meteoroloji, çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısında bulundu.

Bölgede hafta sonu başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı Ağrı'da 45, Ardahan'da 35, Erzincan'da 25, Erzurum'da 30, Kars'ta 25, Muş'ta 60 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle Ağrı'da 423, Ardahan'da 45, Erzincan'da 503, Erzurum'da 719, Iğdır'da 68, Kars'ta 208 ve Muş'ta 350 olmak üzere toplam 2 bin 316 köy ve kırsal mahallenin yolu kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile diğer illerde İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan bölgede aralıklarla yağışın devam etmesinin beklendiği bildirilirken, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
