Doğu Akdeniz ile yurdun güneydoğu kesimleri için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ayrıca, yurdun güneydoğu kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.