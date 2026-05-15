Haberler

Doğu Akdeniz ile yurdun güneydoğu kesimleri için sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve yurdun güneydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yağışların yerel kuvvetli olacağını ve ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının hafta sonunda mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ayrıca, yurdun güneydoğu kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı

Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı
Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler

Formayı imzalarken söylediği Fener taraftarını duygulandırdı
5 kişinin hayatını kaybettiği park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu

Park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!