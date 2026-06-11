Haberler

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın ise bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

80 kişi gözaltında! Dev operasyonda evlerden neler çıktı neler
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

İran'dan Trump'ı çıldırtacak hamle
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur