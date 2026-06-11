Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın ise bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.