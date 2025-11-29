Haberler

Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın dördüncü gününden görüntüleri paylaştı. Tatbikatta amfibi çıkarma, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve gece koşullarında taktik atış gibi senaryolar gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı dördüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor." notuyla tatbikattan görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

Videoda amfibi çıkarma, hava savunma harbi, su üstü, denizaltı savunma harbi ve seyir eğitimleri, gece koşullarında taktik atış, taktik intikal ile yaralı bakımı eğitimleri ve denizde akaryakıt ikmali gibi senaryoların gerçekleştirildiği anlar yer aldı.

